Nuove zone con le strisce blu: ecco quali saranno e quanto costerà parcheggiare

In città sono state individuate, dalla polizia municipale, in cui saranno istituite le strisce blu, ovvero le zone destinate alla sosta dei veicolo a pagamento. Previsti complessivamente 199 nuovi stalli che saranno collocati in via Roma nel tratto compreso tra il civico 116 e la via Patti, in corso Umberto tra il civico 13 e piazza Linares, in corso Rettifilo Garibaldi nel tratto compreso tra via Toti e via Gela e in corso Serrovira nel tratto compreso tra piazza Linares e via Buccari.

Le strisce blu saranno in vigore tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Parcheggiare costerà un euro per un’ora di sosta e cinquanta centesimi per 30 minuti.