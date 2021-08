Gara podistica “Stralicata”, ecco come cambia il traffico

La polizia municipale ha già predisposto un piano viario straordinario per consentire il corretto svolgimento della manifestazione senza creare disagi per gli automobilisti

Il 21 agosto si corre l’edizione 2021 della “Stralicata”, la gara podistica molto amata dai cittadini licatesi, con partenza fissata alle 18.

La polizia municipale ha già predisposto un piano del traffico straordinario per consentire il corretto svolgimento della manifestazione senza creare disagi per gli automobilisti.

Una specifica ordinanza dispone, il 21 agosto dalle 18 fino al termine della gara, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati dei tratti stradali interessati dal percorso: piazza Progresso (partenza), corso Roma, via Amendola, corso Serrovira, piazza Linares, via Nazario Sauro, piazza Gondar, viale XXIV Maggio, piazza della Vittoria, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, piazza Elena e corso Vittorio Emanuele.

Il circuito verrà percorso per tre volte con traguardo finale in piazza Progresso.

Inoltre il transito dei veicoli nel tratto di corso Serrovira compreso tra la piazza Linares e la via Amendola sarà convogliato in una sola corsia che, per il tempo strettamente necessario, sarà percorribile a doppio senso di circolazione.