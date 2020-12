Si ferma il mercato settimanale, Galanti: "Ecco cosa cambierà"

Si ferma il mercato settimanale. A ordinarlo è il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti. E' stata anche disposta l’anticipazione a lunedì 28 del mercato previsto per giovedì 31 dicembre.

La decisione è stata presa di concerto con i rappresentanti degli esercenti nel corso di una riunione tenuta al Palazzo di Città alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Ripellino.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore della “zona rossa” in tutto il territorio nazionale stabilita.

"Abbiamo incontrato la piena disponibilità degli esercenti - afferma il sindaco Galanti - alla proposta dell’amministrazione comunale di sospendere lo svolgimento del mercato di via Pastrengo per i giorni 24 e 31 dicembre ricadenti in 'zona rossa', garantendo, per venire incontro alle esigenze degli operatori economici già provati dalla pandemia, l’anticipazione a lunedì 28 dicembre del mercato previsto per il 31 dicembre 2020"..