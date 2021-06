Servizio civile per accompagnamento di invalidi e ciechi, al via il bando per 756 volontari

Pubblicato il bando per la selezione di 756 operatori volontari da impiegare in 74 progetti di servizio civile per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili presentati dagli Enti iscritti all’Albo di Servizio civile universale.

Lo rende noto il Responsabile dell’Ufficio Europa Carmelo Occhipinti.

Si tratta di progetti le cui attività di assistenza e accompagnamento sono rivolte esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 288/2002 e dell’art.40 della legge n. 289/2002; alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (bassa scolarizzazione e difficoltà economiche), altri un periodo di tutoraggio.

Possono partecipare alla selezione i giovani dai diciotto ai 28 anni compiuti e in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del bando.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 30 luglio 2021, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .