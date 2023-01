Servizio civile universale, pubblicato il bando: come fare per partecipare

L’Ufficio “Europa” del Comune di Licata ha comunicato la pubblicazione del bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

I giovani tra i 18 e i 28 anni possono presentare domanda di partecipazione ad uno dei 3.181 progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024.

I progetti hanno una durata compresa tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le 14 del 10 febbraio. I giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non possono partecipare.