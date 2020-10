Scuole chiuse per Covid, garantito il servizio di assistenza all'autonomia alla comunicazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nonostante l'interruzione delle attività scolastiche dovuta alla chiusura dei plessi Marconi, Liotta e Quasimodo, a causa delle azioni di contrasto e contenimento al fenomeno del coronavirus, l'Amministrazione

comunale guidata dal sindaco Giuseppe Galanti, per mezzo dell'assessore ai servizi sociali, Calogero Scrimali, assicura che il servizio di assistenza all'autonomia alla comunicazione a favore dei bambini e degli alunni con disabilità proseguirà, senza soluzione di continuità, presso l'abitazione degli interessati. Il servizio, previsto dal programma del Distretto Socio – sanitario D5 coordinato da Silvana Burgio,

sarà realizzato sotto la supervisione di educatori, psicologi e assistenti sociali. Ad usufruirne sono bambini della scuola materna e alunni delle scuole elementari e medie inferiori, in possesso dei requisti previsti dalle norme che disciplinano la materia. Nessuna novità, invece, è prevista per gli alunni le cui scuole sono regolarmente aperte e funzionanti.