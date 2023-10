Scrutatori, via alla revisione degli elenchi: c'è tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda

C'è tempo fino al 30 novembre 2023 è possibile presentare la richiesta d'inclusione nell'albo comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. A renderlo noto è il sindaco di Licata, Angelo Balsamo.

L'iscrizione all’albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune; avere assolto gli obblighi scolastici con indicazione del titolo di studio posseduto; non trovarsi in alcune delle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti

norme per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30.03.1957, n. 361 e di cui all'art. 23 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570 (dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, gli appartenenti a Forze armate in servizio, i medici dipendenti dalle Asp designati alla certificazione, i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.



Saranno esclusi dall'Albo tutti coloro che sono stati condannati anche con sentenza non definitiva per i reati in materia elettorale prescritti dall'art. 96 del D.P.R. n.570/60 e dall'art 104 del D.P.R. N. 361/57.Per coloro che sono già iscritti nell'Albo non è necessario rinnovare la domanda. Per ulteriori informazioni e per ritirare i modelli di domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale sito in corso Roma, nei locali dell’ex Convento del Carmine, durante l’orario di lavoro.