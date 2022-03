“Scrittori di classe”, la scuola media “Marconi” tra i 12 vincitori del concorso

E’ stata la 2D della scuola media “Guglielmo Marconi” di Licata ad entrare nella classifica finale delle migliori 12, a livello nazionale, nell’ambito del concorso “Scrittori di classe”, organizzato da Conad e giunto all’ottava edizione. Un progetto che, fin dalla prima edizione, ha coinvolto complessivamente 3,5 milioni di alunni e 170.000 classi, con 47.000 racconti pubblicati, 20 milioni di libri distribuiti dai Soci nei punti vendita Conad e 31 milioni di euro di donazioni in attrezzature didattiche e supporti multimediali alle scuole italiane.

Il tema dell’edizione 2021/2022 del concorso è stato “La Magia del Fantasy: storie di amicizia, lealtà e coraggio” in cui i ragazzi hanno elaborato un racconto e affrontato valori fondamentali come l’inclusione e il lavoro di squadra, ispirati dal genere fantasy e dalle letture dei romanzi di Harry Potter. In più, quest’anno, le classi hanno avuto la possibilità di creare un’illustrazione coerente con il racconto e che fa parte del meccanismo premiale delle votazioni incrociate tra classi.

Il racconto della 2D della scuola media ”Marconi” è stato pubblicato, insieme agli altri racconti premiati, in un volume intitolato “La Magia del Fantasy. Storie di amicizia, lealtà e coraggio”, edito dalla casa editrice Salani e impreziosito da suggestive immagini disegnate da importanti illustratori, disponibile nei punti vendita ad insegna Conad aderenti all’iniziativa.

“Scrittori di classe” è parte integrante di ”Insieme per la scuola”, l’iniziativa di Conad per il sostegno alla crescita e all’istruzione delle nuove generazioni.

La classe della scuola licatese ha ricevuto il premio nell’ambito di una cerimonia alla presenza del vicesindaco Antonio Montana, del dirigente scolastico Maurilio Lombardo, dell’insegnante Tiziana Alesci e della responsabile editoriale del progetto Emanuela Salvi.

La 2D è stata nominata tra i 12 vincitori a livello nazionale del progetto che ha coinvolto, in questa edizione, oltre 27 mila classi di scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale.

“Siamo orgogliosi - ha commentato Vittorio Troìa, direttore della divisione Sicilia di PAC 2000A Conad - dei risultati che questo progetto genera in termini di partecipazione degli studenti da tutta Italia. Ciò rappresenta un grande incentivo per continuare a sostenere in maniera importante le istituzioni scolastiche. Lo facciamo nella convinzione che la comunità di domani nasce oggi, nelle aule e tra i banchi di scuola”.

"Ringrazio fortemente Conad per l'iniziativa - ha detto il dirigente scolastico Maurilio Lombardo - che da anni offre ai nostri studenti l'opportunità di cimentarsi, come piccoli scrittori, nella stesura di emozionanti e coinvolgenti racconti che si ispirano a valori fondanti della nostra società. Voglio dedicare, a nome di tutto l'Istituto G. Marconi, questa vittoria al nostro piccolo Vincenzo".