La scomparsa del docente Gaetano Truisi, il cordoglio del sindaco Galanti”: Uomo dalle grandi doti morali”

E’ scomparso all’età di 68 anni Gaetano Truisi, docente di francese negli istituti di istruzione superiore licatesi, già amministratore della città, attivista politico prima nel Pci e poi nel PD, autore di numerosissime battaglie per promuovere la comunità in cui viveva. Il sindaco Pino Galanti, nell’esprimere i sentimenti di cordoglio alla famiglia a nome dell’intera giunta, del presidente del Consiglio comunale e dell’assise cittadina, ha esaltato le virtù di Gaetano Truisi.

“Una profonda amicizia mi legava a quest’uomo da sempre – ha detto - che definisco persona per bene, di grandi doti morali, docente a cui tutti i suoi studenti erano affezionati. Un esponente della sinistra con cui ha condotto mille battaglie in difesa della comunità in cui viveva. E’ una perdita gravissima per la nostra città. Perdiamo un galantuomo che anche nella lotta contro la malattia ha dimostrato tanta forza. Mi stringo con un forte abbraccio ai familiari di Gaetano”.