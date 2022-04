Emergenza rifiuti a Licata, salta lo sciopero: la situazione resta tesa

Niente sciopero dei netturbini a Licata: la situazione rischia di diventare "esplosiva". La Commissione di garanzia nazionale che vigila sugli scioperi ha infatti bloccato la protesta che era in cantiere per domani.

I lavoratori sono in attesa del pagamento degli stipendi dei mesi di marzo e aprile. La città versa in condizioni igieniche già molto difficili soprattutto nelle zone periferiche a causa dell'enorme quantità di rifiuti accumulata in queste settimane.