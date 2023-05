Festa di Sant'Angelo, il sindaco: vietato vendere e somministrare alcolici in contenitori di vetro

Vietato somministrare e vendere bevande alcoliche o super alcoliche, dalle ore 23 alle ore 8 del giorno successivo. E' stato deciso, con decorrenza immediata, per tutta la durata dei festeggiamenti in onore del santo patrono di Licata dal sindaco Giuseppe Galanti. Una decisione - soprattutto a partire dalle ore 18 del 5 maggio - presa per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Galanti ha stabilito, inoltre, il divieto per gli esercenti di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattina e per gli acquirenti, il divieto, nel caso di acquisto bevande bottiglie in

vetro e lattine, di consumarne il contenuto all’interno del locale. L'inosservanza della suddetta ordinanza, salve le fattispecie di rilevanza penale, comporta una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 500 euro a carico dei trasgressori.