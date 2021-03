Coronavirus e pensioni, ecco il calendario relativo alle riscossioni

Le filiali della posta interessate sono quella di “Licata centro” in piazza Linares, “Licata 1” di via Colombo e “Licata 3” di via Gela

Riscuotere la pensione nei giorni del Covid 19. A Licata, come da consueto, il sindaco Giuseppe Galanti, ha stilato un calendario utile all’erogazione anticipata dei ratei pensionistici. Si comincia il 26 marzo e si termina il primo di aprile. Le filiali della posta interessate sono quella di “Licata centro” in piazza Linares, “Licata 1” di via Colombo e “Licata 3” di via Gela. Ecco la turnazione alfabetica per cognome:

dalla A alla B: venerdì 26 marzo

dalla C alla D: sabato mattina 27 marzo

dalla E alla K: lunedì 29 marzo

dalla L alla O: martedì 30 marzo

dalla P alla R: mercoledì 31 marzo

dalla S alla Z: giovedì 1 aprile