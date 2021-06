Spese di trasporto dei pendolari: in pagamento i rimborsi per il 2020

I beneficiari dovranno presentarsi agli sportelli di via Nazario Sauro muniti di un documento di identità in corso di validità

Sono in pagamento le somme relative al rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari residenti nel Comune di Licata che hanno frequentato le scuole secondarie di 1° e 2° grado nell’anno scolastico 2020.

Coloro che avevano presentato la domanda entro i termini prestabiliti possono ora riscuotere le somme relative al rimborso per il periodo Gennaio - Luglio 2021 presso gli sportelli della Tesoreria Comunale di Licata, Banca San Francesco. I beneficiari dovranno presentarsi agli sportelli di via Nazario Sauro muniti di un documento di identità in corso di validità.