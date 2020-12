“Sii tu il loro Babbo Natale”: la Polizia municipale raccoglie regali per i bambini

Natale e solidarietà, arriva l'iniziativa: “Sii tu il loro Babbo Natale”. L'attività è sostenuta dalla Consulta giovanile e sostenuta dall'Amministrazione comunale. La raccolta dei ragali è stata avviata oggi, ed andrà avanti fino al 20 dicembre. Entro il 20 dicembre si potranno portare i regali alla Polizia municipale in piazzale Libia e saranno poi i vigili urbani a consegnarli ai bambini.

“Mi è piaciuta subito – è il commento del sindaco Pino Galanti – l’iniziativa della Consulta Giovanile, che ringrazio per la sensibilità dimostrata. Perciò ho dato immediatamente la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a collaborare, mettendo a disposizione le capacità ed il grande cuore del Comando di Polizia Municipale”. “Siamo ben lieti – aggiunge la dottoressa Giovanna Incorvaia, comandante della Polizia Municipale – di collaborare operativamente, in piena sintonia con il sindaco, ad un’iniziativa che, soprattutto in un difficile momento come questo, coglie nel segno”.