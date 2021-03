Referendum del 20 e del 21 settembre, via ai pagamenti per gli scrutatori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco Giuseppe Galanti rende noto che a partire da giovedì 11 marzo sono in pagamento i compensi relativi al servizio svolto ai seggi elettorali in occasione del Referendum Popolare Confermativo del 20 e del 21 settembre 2020. Coloro che devono ancora riscuotere le spettanze relative al servizio prestato sono invitati a recarsi presso gli sportelli della tesoreria comunale “Banca San Francesco” di via Nazario Sauro.