Comune, in pagamento i compensi relativi al referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre

Il responsabile dell’Ufficio Elettorale, Giuseppe Cottitto, comunica che sono in pagamento, presso gli sportelli della tesoreria comunale “Banca San Francesco” di via Nazario Sauro, le spettanze relative ai compensi di coloro che hanno prestato servizio nei seggi elettorali in occasione dell’ultima chiamata alle urne. Il pagamento si riferisce ai compensi dovuti per l’attività svolta in occasione del Referendum Popolare Confermativo del 20 e del 21 settembre 2020 e potrà essere riscosso fino alle ore 18,30 di venerdì 18 dicembre del corrente anno.