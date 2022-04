Referendum abrogativo del 12 giugno: ecco come diventare scrutatore

Referendum abrogativi del 12 giugno, definiti i criteri per l'individuazione degli scrutatori di seggio elettorale da parte del Comune.

In particolar modo, sarà data priorità a disoccupati o inoccupati iscritti nelle liste del Centro per l'impiego. Gli interessati dovranno presentare dal 27 aprile al 6 maggio 2022, una dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico di scrutatore di seggio elettorale nella quale si attesti di essere già iscritti all'albo degli scrutatori, di essere disoccupati o inoccupati ed iscritti al centro per l'impiego di Licata.

Il modello per presentare la dichiarazione può essere ritirato brevi manu all'ufficio elettorale o acquisito online dal portale istituzionale del Comune.

La dichiarazione dovrà essere consegnata direttamente agli uffici del servizio elettorale in corso Roma (ex convento del Carmine) allegando copia di un documento d'identità valido.