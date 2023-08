Zanzare, pulci, mosche e ratti a Fondachello, la Dc: "Interventi per salvaguardare la salute"

"Nel quartiere Fondachello, nella periferia di Licata, si registra una vera e propria invasione di zanzare, pulci, zecche, mosche e ratti". A sollevare la questione sono i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato e i dirigenti locali della Dc che chiedono al Comune interventi urgenti.

“E’ necessario agire con la massima celerità – scrivono gli esponenti della Dc, rivolti all’amministrazione comunale in carica - per evitare che la situazione degeneri. La presenza di insetti e topi ha già provocato grande preoccupazione tra i residenti, e a sollevare la questione è stato anche il comitato di quartiere. A nostro avviso, per tutelare la salute pubblica, è necessario porre in essere interventi di disinfestazione e derattizzazione o, comunque, qualunque altra azione utile ad alleviare i disagi della gente. Chiediamo al Comune di essere informati tempestivamente sulle azioni che saranno intraprese”.