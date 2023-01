Raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti, riattivato il servizio gratuito

In città è stati ripristinato il servizio gratuito di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti. A comunicarlo è stato il sindaco Giuseppe Galanti. Ad occuparsi di tale attività è la società “Licata Ambiente“. Il ritiro degli ingombranti è in fase di esecuzione nelle seguenti zone della città: corso Serrovira, corso Italia, via Alpi, via Cannavecchia e rione Cotturo.

I cittadini che intendono usufruire del servizio devono effettuare la prenotazione chiamando l’ufficio autoparco al numero 0922 1885825 e, successivamente, far trovare gli ingombranti da smaltire (materassi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, mobili, frigoriferi) nei pressi dell’ingresso della propria abitazione.