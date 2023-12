Stop al periodo di prova: via alla raccolta separata di plastica e metalli

Entra pienamente a regime da domani a Licata a raccolta differenziata per la plastica ed il metallo, terminato il periodo di prova concesso dalle imprese e dall'amministrazione comunale.

A partire dal 12 dicembre, la plastica e i metalli dovranno essere conferiti, infatti, obbligatoriamente, in maniera separata. Nel mastello di colore giallo andrà la plastica mentre in un sacchetto a parte, andranno messi i rifiuti in metallo, come l’alluminio, che gli operatori provvederanno a raccogliere contestualmente.

Questo vale solamente per il martedì perché il venerdì dovrà essere conferita solo ed esclusivamente la plastica nell’apposito mastello.