Quartiere San Paolo, al via la raccolta differenziata con il servizio “porta a porta”

Tutto pronto per la raccolta differenziata, con il servizio “porta a porta” nel quartiere San Paolo. A darne notizia è stato il sindaco Giuseppe Galanti. Si comincia lunedì 17 ottobre con gli operai della società consortile “Licata ambiente” che effettueranno il servizio di raccolta nel centro storico della città.

“Licata Ambiente - si legge in una nota del Comune - al fine di informare l’utenza per l’avvio del servizio e per guidarli ad un corretto sistema di differenziazione, attiverà, dal 15 al 22 ottobre, un servizio di informativa audio per tutto il quartiere con passaggi ripetuti e alternati.