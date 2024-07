Raccolta differenziata, cambiano gli orari di conferimento dei mastelli

Raccolta differenziata, cambiano gli orari di conferimento a Licata. A partire da stasera, infatit, cittadini dovranno esporre i contenitori dalle 21 alle 24 (e non più dalle 21 alle 6) seguendo il calendario già noto.

A titolo di esempio, la plastica, che viene ritirata il martedì, dovrà essere esposta il lunedì dalle ore 21 alle 24, e così per tutti gli altri materiali. La modifica, che varrà solo per il periodo estivo, è stata pensata per rendere più semplice il lavoro degli operatori soprattutto nelle zone balneari.