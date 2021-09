Raccolta differenziata, si estende il servizio: a breve attiva in altri quartieri

Dati gli ottimi risultati già ottenuti nei due quartieri "pilota" in cui è partita la raccolta differenziata a Licata nelle prime tre settimane di servizio, l'amministrazione comunale ha deciso di estendere ad altre zone della città il servizio.

Dal vice sindaco Antonio Montana, titolare della delega ai servizi ambientali, arriva però un appello ai licatesi.

“Ci risulta – dice Montana – che non tutti hanno ritirato i mastelli per la raccolta differenziata. Invito, dunque, coloro i quali non lo hanno ancora fatto, a raggiungere il plesso 'Peritore' di via Finocchiaro Aprile, traversa di via Gela all’altezza del Villaggio Agricolo, per ritirare i contenitori necessari per differenziare i rifiuti. Le percentuali di adesione al servizio nei quartieri Fiume Vecchio ed Ex Montecatini sono incoraggianti, perciò presto estenderemo la raccolta anche ad altri rioni"