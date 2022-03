Raccolta differenziata, conclusa la distribuzione dei mastelli in via La Marmora: da lunedì via al “porta a porta”

Si avvicina ormai al completamento il servizio di raccolta differenziata con le ultime consegne dei kit di mastelli nella zona a nord della via Generale la Marmora con il servizio porta a porta che potrà così partire da lunedì prossimo 14 marzo.

Contestualmente si comincerà con la distribuzione dei mastelli da via La Marmora a tutta la via Puccini in modo che entro la fine del mese di marzo tutta l’area est e ovest della città sarà servita dal porta a porta effettuato dalle ditte del raggruppamento di imprese Iseda, Sea, Icos, Ecoin, Seap e Traina.

I cittadini che non hanno ancora ritirato il kit dei mastelli, possono recarsi negli appositi locali del plesso scolastico “Peritore” in via Gela, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18 tutti i giorni tranne il sabato. Per ritirare i mastelli è necessario presentare la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la Tari.



Prosegue anche il servizio di consegna domiciliare dei mastelli. Tutti coloro che non erano in casa quando gli operatori hanno tentato di effettuare il servizio, possono recarsi in qualsiasi momento nei locali del plesso "Peritore". Il Comune ricorda ai cittadini che la consegna dei mastelli è totalmente gratuita. Nessun costo è previsto sia per il ritiro che per la consegna a domicilio.