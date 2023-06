“PuliAmo Licata”, il sindaco invita i cittadini a prendersi cura della città

Al via domani, sabato 10 giugno, l’iniziativa di sensibilizzazione civica contro l’abbandono dei rifiuti denominata “PuliAmo Licata”. L’invito è rivolto a tutti i cittadini ed è lanciato direttamente dal sindaco Balsamo: “Si tratta - ha detto - di un atto d’amore per il ripristino del decoro della città. Si svolgerà dalle ore 7 alle 13 e vedrà l’adesione di molti assessori e consiglieri comunali al fianco di singoli cittadini, associazioni e ditte private che metteranno a disposizione automezzi, attrezzature e personale, in questa campagna di sensibilizzazione che non ha precedenti.

La città, dopo anni di abbandono, vuole tornare in brevissimo tempo a splendere e vuole presentarsi ai turisti nella sua forma più smagliante. Con ‘PuliAmo Licata’ abbiamo inteso stimolare l’intera città a prendere le redini del proprio futuro, per presentarsi ai visitatori in tutto il suo splendore, mettendo in bella mostra le sue bellezze architettoniche, il suo liberty, la sua storia e il suo mare“.