“Premio dei presidenti”: il gemellaggio tra Licata e Reinheim ancora più forte

Per la città di Licata si prospetta un’ottima opportunità per mantenere vivi i rapporti di collaborazione e dare ulteriore slancio al rapporto di amicizia che la lega a Reinheim, con la quale è gemellate dall’ormai lontano 2001.

Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitano le città e i comuni tedeschi e italiani a candidarsi alla seconda edizione del premio congiunto per la cooperazione comunale tra la Germania e l'Italia.

Istituito nel settembre 2020, in occasione della visita a Milano del Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier e assegnato per la prima volta nel 2021, il “Premio dei Presidenti” è volto a valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio. Il riconoscimento vedrà infatti premiate le Città e i Comuni tedeschi e italiani uniti da accordi di gemellaggio o di cooperazione che presenteranno progetti volti a promuovere gli scambi reciproci, in particolare tra le giovani generazioni; l’impegno civico; la sostenibilità; l’integrazione europea; l’innovazione; la digitalizzazione; la cooperazione in ambito culturale; la coesione sociale e l’inclusione.

L’iniziativa ha una dotazione complessiva di 200mila euro, per premi fino a 50mila euro a progetto, finanziati in parti uguali da entrambi i governi.

Il termine per la presentazione delle candidature è il 14 aprile 2023.