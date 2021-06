Si era nascosto nel cofano di una "Pantera", gattino salvato dagli agenti

Il cucciolo si era rintanato nel motore e rischiava, se il mezzo si fosse messo in marcia, di morire

Si era rintanato nel cofano di una "Pantera" della Polizia, rischiando di perdere la vita, ma è stato tratto in salvo dagli agenti. Soggetto di questa storia - a lieto fine - è un gattino che i poliziotti del Commissariato di Licata hanno individuato appunto tra i tubi e le parti del motore dell'auto di servizio. Una posizione molto pericolosa per l'animale, stante che se il mezzo fosse stato messo in modo avrebbe rischiato di morire.

Gli agenti, con molta fatica e pazienza, sono riusciti a liberarlo e curarlo portandolo da un veterinario locale.