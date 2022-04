Piromani scatenati, incendiati cassonetti dei rifiuti in più punti del centro storico

Non accadeva da un po'. Ma certe "tradizioni" vandaliche sono, di fatto, dure a morire. A Licata - nelle vie Santa Maria, Cotturo e Marotta - sono stati incendiati i cassonetti per per la raccolta dei rifiuti. Spazzatura che durante i week end - seguendo l'ordinanza comunale - non può però essere conferita.

I roghi, stando a quanto emerge, sono stati appiccati quasi in contemporanea in quella che è la parte alta del centro storico. Al lavoro, da un paio d'ore, ci sono i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che sono intervenuti anche alla villetta di piazza Della Vittoria dove, invece, sono state incendiate le palme dell'angolo verde a ridosso del partigiano Saverino.

Sulla raffica di incendi, hanno già avviato le indagini i carabinieri della compagnia di Licata.