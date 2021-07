Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, oggi il forum per la definizione del piano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si terrà oggi pomeriggio, alle ore 17,00, presso la sala Convegni del Carmine, in corso Roma, il forum partecipato con i portatori d'interesse della cittadinanza per la definizione del piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima della Città di Licata.

Lo rende noto Carmelo Occhipinti, Responsabile dell’Ufficio Europa del Comune di Licata.

La sessione sarà presieduta dall' Ing. Giulio Benincasa che in qualità di Energy Manager ha supportato l'Amministrazione nella pianificazione e redazione del P.A.E.S.C.

A causa restrizioni dettate dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 è stato invitato un solo rappresentante o delegato per categoria.