Election day 2022, fino al 15 dicembre in pagamento i compensi degli scrutatori

C'è tempo fino al prossimo 15 dicembre per ottenere il pagamento delle spettanze in qualità di scrutatori delle scorse elezioni politiche e del referendum svoltisi nei mesi scorsi.

A comunicarlo è il Comune di Licata in considerazione del fatto che il servizio di Tesoreria dell'ente sarà sospeso temporaneamente al pubblico a partire dal 16 dicembre. Per ritirare il dovuto bisogna recarsi presso la Banca di credito cooperativo San Francesco di via Nazario Sauro.



Gli interessati potranno riscuotere il compenso spettante presso gli sportelli della Tesoreria comunale muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.