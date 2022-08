Referendum 2022: al via il pagamento dei compensi per i componenti dei seggi elettorali

Sono stati messi in pagamento i compensi destinati ai componenti dei seggi elettorali (presidenti di seggio, segretari e scrutatori), impegnati per i referendum abrogativi dello scorso 12 giugno. A darne notizia è stato il responsabile dell’Ufficio elettorale Giuseppe Cottitto.

Gli interessati possono riscuotere il compenso spettante presso gli sportelli della tesoreria comunale “Banca San Francesco”, in via Nazario Sauro, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.