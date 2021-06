Paesc, fino al 15 giugno è possibile presentare osservazioni al Comune

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco Giuseppe Galanti, nell'ambito del patto dei sindaci per il Clima e l'Energia promosso dall’Unione Europea e a cui ha aderito il Comune di Licata, rende noto, a tutti gli interessati che è possibile presentare le proprie osservazioni al Piano elaborato dall’Energy Manager inviando una mail entro il 15 Giugno 2021 all’indirizzo: ufficio.europa@comune.licata.ag.it.

Si rammenta che con D. D. n° 530 del 19 Giugno 2019, l’Ente ha affidato l'incarico di Energy Manager per la redazione del Piano d’Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (Paesc) e che il Piano elaborato dall'Energy Manager è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line al numero 1787 del 31 Maggio 2021 e sul sito istituzionale dell'Ente. Raccolte le osservazioni dei cittadini, il Comune organizzerà un Forum di

discussione di cui sarà data tempestiva comunicazione sui canali social e attraverso manifesti murali.