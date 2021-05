Parcheggi in città, firmata ordinanza: ecco le nuove regole

Regolamentazione delle aree di sosta, arrivano nuove indicazioni da parte del comandante della Polizia locale. Nel dettaglio, l’ordinanza prevede l’istituzione di un’area di sosta che sarà regolamentata solo nei giorni feriali, dalle 9-12 e 17-20, permettendo la sosta per 60 minuti regolata con disco orario nelle vie Mazzini (nel tratto compreso tra il corso Italia ed il corso Filippo Re Capriata lato sinistro secondo il senso di marcia); via Carlo Alberto Dalla Chiesa (nel tratto compreso tra il corso Umberto I°) e l’attraversamento pedonale insistente in prossimità del civico 100 sempre in corso Umberto I.

Stabilita inoltre l’istituzione di un’area di carico e scarico per 30 minuti per consentire l'approvvigionamento delle merci in via Minosse per tutti i giorni nella fascia oraria 9-18. Inoltre è stato disposta l’istituzione di un’area di carico e scarico per 30 minuti, sufficientemente ampia da consentire il corretto approvvigionamento delle merci in corso Giuseppe Garibaldi 109/A per tutti i giorni feriali nella fascia oraria 9-13 e l’istituzione di un’area di parcheggio per disabili in piazza Duomo in prossimità del civico. 14.