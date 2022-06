Acqua non conforme, stop all'utilizzo per fini potabili delle fontanelle di via Palma

È temporaneamente vietato l’utilizzo per uso potabile dell’acqua erogata dalle Fontanelle di via Palma a Licata. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco Giuseppe Galanti a seguito della nota dell’Asp di Agrigento, che ha riscontrato una "non conformità" dell'acqua in erogazione nel Comune di Licata.

Il liquido erogato potrà quindi essere usato solo per fini sanitari (pulizia della persona e ambienti domestici) e dunque non potabili fino a quando l'Ente gestore non comunicherà che è rientrata la situazione di attuale non conformità.