Movida, prolungato l'orario per la musica nei locali: via libera fino alle 3

Negli stabilimenti balneari e nei locali via alla musica fino alle 3 del mattino, ma solo dal venerdì alla domenica e solo se si trovano lontano dal centro città. A stabilirlo, con propria ordinanza è il sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

Il provvedimento, che resterà in vigore fino al 18 settembre, è stato adottato, dice una nota, "in virtù del rilevante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività registrate negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande". In particolare, per stabilimenti balneari e attività ricadenti nella fascia extraurbana il limite orario sarà delle tre del mattino, mentre per tutti gli altri sarà solo fino alle 2.

Sarà a carico dei titolari delle attività la verifica che il volume della musica non costituisca inquinamento acustico.