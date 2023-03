Udc, Violetta Callea è il nuovo coordinatore cittadino del partito

L'assessore comunale Violetta Callea passa all'Udc e ne diventa segretaria cittadina. Ad annunciarlo in una nota è il partito.

"Sono molto lieta e onorata per questa nomina - spiega - e metterò subito a disposizione del partito la competenza e l'esperienza sul campo acquisite in favore del territorio e del miei concittadini. Mi sento di dover ringraziare per la fiducia il coordinatore regionale Decio Terrana e mi auguro che il mio apporto al partito sia proficuo nella ricerca di soluzioni alle tante problematiche cittadine".