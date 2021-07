Niente soldi per gli straordinari, cimitero resta aperto grazie a vice sindaco e assessore

Saranno il vice sindaco Antonio Montana e l’assessore Gianni Morello a tenere aperti, domattina, i cimiteri comunali di Licata che, altrimenti, rimarrebbero chiusi.

La decisione è stata presa perché il Comune, le cui gravissime difficoltà economiche che si protraggono ormai da almeno un paio di lustri sono note a tutti, in questo momento non ha le risorse per garantire il pagamento dello straordinario al personale. Con un determinazione gestionale, firmata dal segretario generale dell’ente, sono stati infatti “tagliati” straordinari e prestazioni aggiuntive del personale del Comune nei week end.

Così domani, domenica 4 luglio, a garantire l’apertura dei cimiteri comunali di Marianello e dei Cappuccini, saranno il vice sindaco Antonio Montana e l’assessore Gianni Morello.

“Siamo al lavoro – è il commento del vice sindaco di Licata – per trovare una soluzione, ma al momento era concreta la possibilità che i due cimiteri rimanessero chiusi proprio la domenica. A questo punto io e l’assessore Morello abbiamo deciso di sostituirci ai custodi, garantendo l’apertura dei camposanti dalle 8.30 alle 13 di domani. Non è possibile pensare che i licatesi che la domenica raggiungono i cimiteri per far visita ai propri cari, trovino i cancelli chiusi”.