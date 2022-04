Netturbini ancora senza stipendio, proclamata nuova giornata di sciopero

Un’altra giornata di sciopero, domani, 27 aprile, proclamata dalla segreteria provinciale della Cgil funziona pubblica, riguardo il mancato pagamento degli stipendi marzo agli operatori ecologici della città. Una categoria in stato di agitazione già da tempo, anche in riferimento agli straordinari.

Una situazione che si aggrava, dunque, sul fronte della raccolta dei rifiuti in città, come ribadito dal sindacalista Salvatore Centorbi: “E’ ormai insostenibile - ha detto - e non solo perché non abbiamo ancora ricevuto lo stipendio dello scorso mese di marzo. E’ estremamente urgente convocare una riunione per trovare soluzioni immediate”.