Mercato settimanale, gli ambulanti scrivono al sindaco Galanti: "Grazie per quello che è riuscito a concederci"

Il sindaco Galanti, soltanto ieri, ha dato l'ok per il consueto mercato settimanale. il primo cittadino aveva chiesto "sicurezza" agli ambulanti sui possibili assembramenti. Il sindaco ha dato l'ok, facendo leva sulla maturità delle persone che operavano all'interno del mercato. Gli stessi ambulanti, tramite una lettera aperta, hanno voluto ringraziare il sindaco.

"Massima sicurezza, nessun assembramento, distanziamento sociale rispettato. E’ così che si è svolto oggi il mercato rionale del giovedì in via Pastrengo. Il servizio d’ordine garantito da Comune, polizia municipale e protezione civile, è stato, praticamente perfetto. Noi, così come avevamo assicurato, abbiamo collaborato in ogni modo. Riteniamo doveroso ringraziare il sindaco Galanti, il vice sindaco Montana che ha coordinato sul posto il servizio d’ordine, per il coraggio dimostrato nel darci fiducia. Riaprire - dicono - il mercato poteva essere una scelta rischiosa, decisamente impopolare, ma loro lo hanno fatto, dimostrando di essere pronti ad assumersi la responsabilità in un momento difficile come questo, mettendoci la faccia".