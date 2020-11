Covid e mercati aperti, Pullara: "Il sindaco si contraddice, chiederò intervento del prefetto"

Cresce, e anche in modo allarmante, la curva del contagio a Licata, e questo "scalda" anche i toni della politica. A puntare il dito contro le scelte del sindaco Pino Galanti è il deputato regionale Carmelo Pullara, il quale ha annunciato che chiederà l'intervento della Prefettura rispetto alle scelte a suo dire contraddittorie adottate dal sindaco, il quale da un lato rivolgerebbe "accorati appelli alla cittadinanza di restare a casa ma dall'altro consente e apre il mercato settimanale del giovedì".

"Non vorrei - aggiunge Pullara - che l'impennata dei contagi sia figlia anche di questa scelta. Il sindaco ha la faccia tosta da un lato incoraggia gli assembramenti tenendo aperto il mercato dall'altro invita i cittadini a stare a casa. Tutti abbiamo a cuore l’economia ed il sostegno ai commercianti ma occorre prendere una strada, non essere strabici. La cosa ancor più grave - conclude - è che tutto questo accade con il silenzio colpevole dell’intera classe politica locale".

Intanto il Comune annuncia che hanno dato esito positivo i controlli effettuati all'interno di sei strutture comunali che ospitano minori stranieri non accompagnati, condotti per verificare il rispetto delle norme anti Covid.

"Dai sopralluoghi effettuati – dice l'assessore comunale alla sanità, Carmelo Castiglione - si è rilevato che tutte le strutture sono state sanificate e dotate di di materiale e presidi sanitari e di protezione, quali colonnine per l'igienizzazione delle mani, termo scanner per la misurazione della temperatura corporea, apposita cartellonista informativa per il rispetto delle misure di sicurezza anti - contagio Covid – 19, registri riportanti la misurazione della temperatura corporea giornaliera dei beneficiari e degli operatori, registri della consegna settimanale di mascherine. Tutto in piena regola, quindi, per la per la tutela della salute degli ospiti e degli operatori delle strutture degli ospiti, nonché di quanti vengono a contatto con gli stessi".