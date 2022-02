Il Comune ottiene un finanziamento: arriva il "mangiaplastica"

Il Comune ha ottenuto, partecipando ad un bando del ministero della Transizione ecologica, un finanziamento di 27.450 euro per acquistare un "mangiaplastica". Si tratta di un eco-compattatore dove potranno essere conferiti bottiglie, bicchieri e materiale plastico in generale. Una attrezzatura che consentirà di ridurre al minimo il conferimento in discarica e combattere l’inquinamento. A darne notizia è il vice sindaco Antonio Montana, componente l’esecutivo con delega ai Servizi Ambientali.

“Il ministero della Transizione Ecologica – commenta Montana – ha stanziato 16 milioni di euro con il decreto 'Mangiaplastica'. Noi abbiamo aderito al bando e siamo stati inseriti utilmente in graduatoria. L’eco – compattatore servirà a ridurre sensibilmente il conferimento in discarica della plastica. Provvederemo, non appena riceveremo l’apparecchiatura, ad illustrare in che modo usarla e ad invitare i nostri concittadini a collaborare con l’amministrazione comunale per combattere l’inquinamento”.