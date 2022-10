Avverse condizioni meteo e “Allerta gialla”: il sindaco chiude le scuole

Immediata chiusura delle scuole a causa delle avverse condizioni meteo che stanno colpendo la provincia. Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Galanti con apposita ordinanza per evitare rischi per la popolazione scolastica e non solo.

“La disposizione - si legge in una nota del Comune - si è resa necessaria per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico di livello giallo per piogge sparse e diffuse anche a carattere di rovescio o temporali di forte intensità comunicato dal Dipartimento regionale della Protezione civile“.