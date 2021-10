Maltempo e stato di allerta, il sindaco dispone la chiusura di tutte le scuole

Maltempo, il sindaco dispone la chiusura di tutte le scuole

A renderlo noto, con apposita ordinanza, è stato il sindaco Giuseppe Galanti. Anche il Comune di Licata, dunque, si accoda ad altri centri della provincia che hanno adottato la stessa misura precauzionale

Anche a Licata, oggi, 25 ottobre, tutte le scuole di ordine e grado rimarranno chiuse a causa del maltempo e del perdurare dello stato di allerta diramato dalla Protezione civile.

Il sindaco Giuseppe Galanti, infatti, ha firmato un’apposita ordinanza, per prevenire pericoli derivanti dalla possibilità che si verifichino ulteriori fenomeni temporaleschi violenti come quelli registrati nelle ultime ore.

“Il sindaco - si legge in una nota - richiamando le raccomandazioni diffuse dalla Protezione civile in caso di nubifragio, invita i cittadini ad adottare la massima prudenza, a uscire di casa il meno possibile, a limitare gli spostamenti e ad utilizzare solo in caso di estrema necessità i mezzi privati evitando di usare i mezzi a due ruote.