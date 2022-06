Viabilità, scatta il nuovo piano in vista della stagione estiva

L'estate è ormai alle porte e il Comune di Licata ha deciso di adottare alcuni provvedimenti in materia di viabilità. Il comandante della polizia municipale Giovanna Incorvaia, in particolare, ha disposto la nuova disciplina veicolare in prossimità dei percorsi di accesso alle diverse località balneari presenti nel territorio comunale.

Nel dettaglio, l’ordinanza dispone l'istituzione dei sensi unici di marcia, il limite di velocità di 30 Km/h, il divieto di transito assoluto ai mezzi pesanti ad eccezione degli autobus, il divieto di sosta in ambo i lati dei due tratti arginali corrispondenti della strada consortile "Bonifica Salso Inferiore" compresi tra la strada comunale Licata-Pisciotto e la strada provinciale 38.

E poi ancora l'istituzione, sul tratto della strada comunale Licata-Pisciotto compreso tra il Lido "La Caduta" (ex Villaggio Fiaccabrino) e la strada provinciale 38, denominata "Via Minosse", il divieto di sosta sul lato destro lungo la direzione di marcia indicata; l istituzione del divieto di sosta in aderenza alla banchina pedonale di Via Minosse nel tratto prospiciente il locale "Molly Club" ed in aderenza alla banchina pedonale che insiste sul tratto corrispondente e sul lato opposto della stessa Via Minosse; l'istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati della strada di accesso alla spiaggia di "Mollarella"(Lido Faraci, Mandy Club, ecc.) denominata "Via Dedalo"; l'istituzione del divieto di transito, eccetto i residenti, nella strada di accesso alla spiaggia di "Mollarella" (Lido Faraci, Mandy Club.) nel tratto compreso tra le aree di sosta private e l'arenile, denominata "Via Dedalo"; l'istituzione del divieto di sosta sul lato "mare" del tratto della strada comunale Licata-Pisciotto, compreso tra l'area di parcheggio prospiciente la spiaggia di "Torre di San Nicola" e la spiaggia “Poliscia”, denominato "Lungomare Inico"; l'istituzione del divieto di sosta sul lato "monte" del tratto iniziale della Strada Com.le Licata-Pisciotto nel tratto opposto all'ingresso alla Spiaggia "Poliscia" denominato "lungomare Inico'; l'istituzione del divieto di sosta sul lato "monte" del tratto della strada comunale Licata-Pisciotto compreso tra il Lido "Milazzo" e la strada provinciale 67 "Licata-Pisciotto-CutiCascino"; l'istituzione del divieto di transito ai mezzi pesanti superiori a 7,5 t, sulle Strade Vicinali S. Zita e Carrubbella che dovranno essere transitate secondo l'unico senso di marcia che dalla Strada Prov.le n.67 "Licata-Poggio Carrubbella-Pisciotto-CutiCascino" porta verso la Strada Vicinale "S. Nicola Chiavarello" ed altresì, su tali strade sarà consentita la sosta solamente in corrispondenza del tratto indicato;

L'istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati della Strada Comunale di accesso alla Contrada “San Nicola”;

Inoltre, limitatamente alle giornate del 14 e 15 agosto 2022, si dispone:

L'istituzione, sul tratto della strada Comunale Licata-Pisciotto compreso tra il Lido "La Caduta" (Villaggio Fiaccabrino) e la Strada Prov.le n.38, denominata "Via Minosse", il senso unico di marcia con direzione "Piazza Venere e la provinciale 38'; l'istituzione temporanea dei divieti di sosta su entrambi i lati, della strada Comunale Licata-Pisciotto nel tratto compreso tra il Lido "La Caduta" (Villaggio Fiaccabrino) e la provinciale 38 denominata "Via Minosse;

L'istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati nell'ultimo tratto della strada denominata "strada comunale Trippodi-Marianello" per permettere agli autoveicoli di effettuare manovra di inversione di marcia;

L'istituzione del divieto di transito, eccetto i residenti, nell'ultimo tratto della strada all'arenile, denominata "Strada Comunale “Lavanghe - Monserrato" per permettere agli autoveicoli di effettuare manovra di inversione di marcia.