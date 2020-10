Il Comune fa cassa vendendo i propri beni, ecco il regolamento per l'asta

Il Comune mette in vendita i propri beni per fare cassa. La vendita all'asta, come rende noto il Comune, avverrà il 26 ottobre.

“Alle 10 si procederà all’apertura delle buste - si legge nell'avviso dell'ufficio - contenenti le offerte relative all’alienazione dei beni comunali disponibili, di cui al bando scaduto il 2 ottobre. La vendita avverrà a mezzo asta pubblica e l’aggiudicazione sarà definita mediante offerta segreta, solo in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. In caso di più offerte per lo stesso bene, l’aggiudicazione avverrà a favore di colui che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente”.

Nell'elenco ci sono 113 beni.