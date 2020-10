Ufficio del giudice di pace verso la chiusura, gli avvocati provano a convincere il Comune

Il Comune dispone la chiusura dell'ufficio del giudice di pace per la difficoltà nel far fronte alle spese di gestione. L'Ordine degli avvocati prova a far cambiare idea al sindaco.

Nei giorni scorsi si è tenuto al Comune un incontro fra una delegazione del consiglio forense e il sindaco per provare a convincere l'Amministrazione a rivedere la propria posizione.

A Galanti è stato manifestato il disagio della classe forense e del cittadino rispetto all'ipotesi di doversi spostare a decine di chilometri per la celebrazione delle udienze. Per il momento, però, le posizioni restano distanti.