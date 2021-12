Incontro di calcio Licata-Trapani, ecco come cambia la circolazione stradale

Istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione nei pressi dello stadio "Dino Liotta" per domenica, dalle 12, fino alla fine dell'incontro di calcio Licata - Trapani, valevole per la quattordicesima giornata del campionato nazionale serie D, girone I. A renderlo noto è Giovanna Incorvaia, comandante della polizia municipale. Questi, in dettaglio, i tratti urbani interessati dall'ordinanza:

- corso Umberto, nel tratto compreso tra il civico 171 ed il corso Argentina;

- corso Argentina, nel tratto compreso tra il corso Umberto e la via Egitto;

- piazzale di corso Argentina, compreso tra le vie Bengasi, Benadir, Nilo,

Alessandria, Cairo, Adua e l'argine del fiume Salso;

- via Tripoli, nel tratto compreso tra la via Bengasi e la via Benadir;

- via Massaua, nel tratto compreso tra la via Bengasi e la via Benadir;

- via Bengasi;

- via Marocco;

- via Salato;

- via Prof. Malfitano.