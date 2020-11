Servizio di riabilitazione neuromotoria e ricognitiva, istanze fino al 16

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

C'è tempo fino al 16 novembre 2020 per presentare l'apposita istanza , corredata dalla documentazione necessaria, per essere ammessi al servizio di riabilitazione neuro motoria e cognitiva presso la struttura “Fisioterapik Center” di via Umberto II° a Licata.

A comunicarlo è l'Amministrazione comunale a mezzo pubblico avviso a firma del dirigente ad interim del Dipartimento 1 – Area Amministrativa – Settore Servizi Sociali, Laura Tartaglia.

Detto servizio al quale potranno complessivamente accedere 6 soggetti con disabilità, sia bambini che adulti, avrà inizio in data 1 dicembre 2020 e una durata determinata in dodici mesi.

L'iniziativa rientra nel più vasto programma di interventi posti in essere dall'Amministrazione comunale in favore di soggetti con disabilità.

I requisiti necessari per poter presentare l'istanza sono:

 essere residenti nel territorio del Comune di Licata;

 essere in possesso di certificazione sanitaria rilasciata da un ente pubblico attestante la necessità di poter usufruire del servizio riabilitativo neuro/cognitivo presso strutture convenzionate;

 essere in possesso di un indicatore I.S.E.E., in corso di validità, non superiore alla fascia esente IRPEWF ammontante ad € 7.000,00.

L'avviso riporta indicazioni sulle priorità per poter usufruire del servizio di riabilitazione a coloro i quali all'interno del nucleo familiare già dichiarato ai fini ISEE e al momento della presentazione della domanda presentano determinate situazioni.

I modelli necessari per la presentazione dell'istanza possono essere ritirati presso gli uffici del Dipartimento Servizi Sociali, siti in via Marianello, da lunedì a venerdì.