Referendum abrogativo del 12 giugno, trasferite alla "Quasimodo" le sezioni elettorali del plesso "Peritore"

A causa dell’indisponibilità di un plesso scolastico cambia la dislocazione di alcuni seggi elettorali a Licata. In seguito all'autorizzazione della sesta sottocommissione elettorale circondariale, dalle prossime consultazioni referendarie del 12 giugno, le sezioni elettorali 34, 35, 36, 37 e 38 saranno trasferite dal plesso "Peritore" all'Istituto comprensivo “Salvatore Quasimodo”.

Quindi, gli elettori iscritti in queste sezioni non voteranno più al plesso “Peritore” di via Pastrengo, ma presso l’Istituto Comprensivo “Quasimodo” di via Cappellini.