Randagismo, allarme bocconi avvelenati a Fondachello

Nuovi ritrovamenti di bocconi avvelenati a Licata. La notizia è riportata oggi sul giornale La Sicilia.

Le esche, segnalate da alcuni residenti che hanno avvisato i vigili urbani, sono state trovate nel quartiere Fondachello-La Playa.

Nei giorni scorsi, in corso Argentina e in via Marconi, erano stati segnalati episodi di avvelenamento di randagi. Gli ultimi ritrovamenti fanno temere una nuova escalation.